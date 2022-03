Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2022

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Diebe auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat konnten drei Diebe am späten Sonntagabend, 06. März 2022, in Bad Friedrichshall-Kochendorf festgenommen werden. Die Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren wurden von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie gegen 21.30 Uhr mit einem Auto an ein Firmengelände in der Schultheiß-Seeber-Straße heranfuhren. Zwei der Männer kletterten über den Zaun und transportierten Autoteile im Wert von rund 4.200 Euro zu dem abgestellten Fahrzeug. Dort konnten die Männer durch zwischenzeitlich verständigte Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt, der gegen sie jeweils Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die drei Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

