Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211217 - 1498 Frankfurt-Ostend: Mit Drogen im Auto erwischt

Frankfurt (ots)

(ne) Die Polizei hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle heute Nacht in der Hanauer Landstraße zwei junge Männer im Auto erwischt, die Betäubungsmittel bei sich hatten. Kurz nach Mitternacht sind die beiden 32 und 34 Jahre alten Männer in ihrem Mietfahrzeug von einer Streife angehalten worden. Beim 34-Jährigen fanden die Beamten rund 6g Kokain. In einer Tasche auf dem Rücksitz des Fahrzeugs trat ein Plastikbeutel mit rund 130g Kokain zum Vorschein. Darüber hinaus fand die Polizei eine Feinwaage, Bargeld und Handys und stellte alles sicher. Beide Männer wurden vorübergehend festgenommen. Ihnen wird der Handel und Besitz von Kokain in nicht geringer Menge unterstellt.

