Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Mehrere Pkw mutwillig beschädigt

Mehrere Fahrzeuge beschädigte ein 28-Jähriger am Dienstagvormittag in Künzelsau. Zwischen 8.30 Uhr und 12.15 Uhr verursachte der Mann an 14 Fahrzeugen, die am Straßenrand der Geschwister-Scholl-Straße geparkt waren, Sachschaden indem er unter anderem Scheibenwischer abriss oder den Lack zerkratzte. Der Täter konnte durch Polizeibeamte auf frischer Tat angetroffen und anschließend festgenommen werden. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen durfte der 28-Jährige wieder gehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen den Sachbeschädigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell