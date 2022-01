Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Wohnung in Oberzwehren ein: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Unbekannte sind am gestrigen Dienstagnachmittag in Abwesenheit der Bewohner in die Wohnung eines Hauses in der Straße "Thielenäcker" in Kassel eingebrochen. Dabei gingen die Täter rabiat vor und schlugen den Glaseinsatz der Wohnungstür ein. Zudem brachen sie die Tür, die über eine Außentreppe erreichbar ist, mit einem Hebelwerkzeug im Bereich des Schlosses gewaltsam auf und gelangten so in die Wohnung im 1. OG. Dort suchten sie nach Wertsachen. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten sie aber offenbar keine Beute, allerdings beschädigten sie mutwillig zwei Flachbildfernseher. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 16:45 und 19:45 Uhr eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gestern verdächtige Beobachtungen in der Straße "Thielenäcker" oder angrenzenden Straßen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell