POL-KS: Handtasche von Seniorin in Fuldatalstraße geraubt: Kripo fahndet nach unbekanntem Täter

Kassel-Wesertor:

Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Handtaschenraub gemacht haben, der sich am vergangenen Samstagmorgen an der Straßenecke Fuldatalstraße/ Schirmerstraße ereignet hat. Ein unbekannter Täter hatte eine 78-jährige Frau von hinten niedergestoßen und ihr dann die Handtasche entrissen. Glücklicherweise blieb die Seniorin bei dem Sturz unverletzt. Da sie aber einen Schock erlitt, meldete sie den Überfall erst drei Tage später bei der Polizei.

Der Raub hatte sich am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr ereignet. Ob der Täter die 78-Jährige aus Kassel zuvor beim Verlassen einer Bankfiliale an der Weserspitze beobachtet hatte und ihr dann gefolgt war, ist bislang nicht bekannt. Wie die Seniorin den Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) bei der Anzeigenerstattung schilderte, war sie auf dem Gehweg der Fuldatalstraße in Richtung Wolfsanger unterwegs, als sie kurz vor der Schirmerstraße plötzlich von hinten umgestoßen wurde. Bevor sie wieder aufstehen konnte, entriss ihr der Täter die schwarze Handtasche und ergriff anschließend die Flucht in Richtung Weserspitze. Das Opfer beschrieb den Kriminalbeamten einen 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur und dunklen Haaren, der eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke trug.

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Handtaschenraub gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

