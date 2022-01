Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Waldeck-Frankenberg Tödlicher Verkehrsunfall in Diemelsee

Kassel (ots)

Am Mittwoch, den 12.01.2022, um 00:20 wurde die Polizei wegen eines Unfalls im Bereich Diemelsee gerufen. Die eingesetzte Streife der Polizeistation in Korbach traf am Unfallort auf einen 35-jährigen Mann aus Korbach, welcher angab Beifahrer eines VW-Lupo gewesen zu sein. Laut Angaben des Beifahrers befuhr der PKW die K 63 von Heringhausen in Richtung Giebringhausen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürtzte in den Diemelsee. Der Beifahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien. Der 28-jährige Fahrer aus Korbach verstarb in dem Fahrzeug, welches beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr am Unfallort komplett unter Wasser war. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an und werden von der Polizeistation in Korbach geführt.

