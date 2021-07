Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei zum Verlauf einer Versammlung am Abend

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0763 Heute Abend (20.7) versammelten sich in Dortmund sogenannte Freiheitsfahrer und Impfgegner in Form eines Autokorsos. Um 19.55 Uhr startete der Autokorso von einem Parkplatz im Bereich der Derner Straße, durch einen Teil des Dortmunder Nordostens über die Innenstadt Dortmunds bis zum Endpunkt an einem Parkplatz an der Ardeystraße. 14 Autos nahmen an der Versammlung teil. Die Versammlung wurde um 21.14 Uhr für beendet erklärt. Die Versammlung verlief störungsfrei. Noch vor Abfahrt des Autokorsos leiteten Polizeibeamte wegen des Anfangsverdachtes einer Straftat gegen das Versammlungsgesetz ein Strafverfahren ein. Bei verkehrsrechtlichen Überprüfungen der Fahrzeuge fiel ein Holzgegenstand auf, der augenscheinlich einem Baseballschläger ähnelte. Der Gegenstand wurde durch die Polizisten sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell