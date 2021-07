Polizei Dortmund

POL-DO: E-Roller-Fahrer wird bei zu engem Überholen verletzt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0762 Am Montagabend (19. Juli) gegen 19.25 Uhr ist ein E-Roller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Höhe Franz-Schlüter-Straße/Am Hafenbahnhof in Dortmund leicht verletzt worden. Der Pkw fuhr allerdings weiter. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet oder gesehen haben. Nach eigenen Aussagen war der 22-jährige Dortmunder auf der Franz-Schlüter-Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Hinter ihm habe sich zu diesem Zeitpunkt bereits die mutmaßliche Unfallverursacherin aufgehalten, die ihn wegen des entgegenkommenden Verkehrs aber noch nicht überholen konnte. Als der silberne VW zum Überholvorgang ansetzte, habe der Abstand zum E-Roller-Fahrer laut eigener Aussage nur drei bis fünf Zentimeter betragen. Dadurch geriet der Fahrer ins Schlingern, fiel in Richtung des Bordsteins und verletzte sich leicht. Das Auto und die Fahrerin konnte der 22-Jährige wie folgt beschreiben: - silberner VW - 5-Türer - amtliches Kennzeichen aus Recklinghausen - 25 bis 30 Jahre alt - dunkle (lange) Haare - weißes Oberteil Zeugen, die etwas gesehen und nähere Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte unter Tel. 0231/132-2121. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

