Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Betrunken ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landau (ots)

Als ein 55-jähriger Landauer am 14.08.2020 gegen 19:30 Uhr in der Godramsteiner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, konnten die Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Ein Test erbrachte ein Ergebnis von 1,44 Promille. Das Zweirad des Mannes fuhr deutlich schneller als erlaubt. Da dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss er sich nun nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell