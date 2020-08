Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Durchfahrtsverbot Waffenstraße

Landau (ots)

Am 15.08.2020 in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 10:30 Uhr wurde das bestehende Durchfahrtsverbot in der Waffenstraße in Landau überwacht. Im Rahmen der Kontrolle wurden im genannten Zeitraum insgesamt 19 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt. Weil an einem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell