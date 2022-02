Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Chlorgasalarm in Schul-Schwimmbad

Ludwigsburg (ots)

Ein defekter Dichtungsring an einer am Morgen getauchten Chlorflasche hat am Donnerstag gegen 10:40 Uhr zu einer Fehlermeldung und zum Auslösen der Chlorgas-Warnanlage im Lehrschwimmbad der Lemberg-Schule in Poppenweiler gesorgt. Die Flaschen befinden sich außerhalb des Gebäudes und Gas trat dabei nicht aus.

Nach Auslösen des Alarms wurden etwa 170 Schülerinnen und 12 Lehrkräfte vorsorglich evakuiert. Sie konnten jedoch nach etwa 15 Minuten wieder in die Schulräume zurück. Die Feuerwehren aus Ludwigsburg und Asperg waren mit 55 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell