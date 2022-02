Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen kam es am Mittwochnachmittag gegen 16:50 Uhr an der Kreuzung Calwerstraße und Heinkelstraße. Ein 71 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der Calwer Straße von Dagersheim kommend in Richtung Böblingen unterwegs. An der genannten Kreuzung ordnete er sich zunächst auf der Linksabbiegerspur ein, scherte dann aber doch nach rechts aus, um die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dabei achtete er nicht darauf, dass die Ampel für die Geradeausspur rot zeigte und stieß mit dem Mercedes eines 58-Jährigen zusammen, der den Kreuzungsbereich von der Heinkelstraße kommend überquerte. Der 58-Jährige sowie die 63-Jährige Beifahrerin seines Unfallgegners wurden hierbei leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

