POL-LIP: Detmold. Einbrecher steigen durch gekipptes Fenster in Wohnung ein.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 1.00 und 8.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße ein. Sie verschafften sich durch ein auf Kipp gestelltes Fenster Zugang zur Wohnung. Sie entwendeten einen Laptop der Marke "Apple", ein Tablet der Marke "Samsung" und ein neu verpacktes Smartphone der Marke "OPPO" im Wert von insgesamt rund 1.400 Euro, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

