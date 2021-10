Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Todesfall nach Wohnungsbrand - Gemeinsame Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft Detmold.

Lippe (ots)

Am Samstagabend wurden die Rettungskräfte zu einem Brand in die Breslauer Straße gerufen. Dort brannte gegen 17.30 Uhr eine Wohnung im ersten Obergeschoss einer Doppelhaushälfte. In der Wohnung wurde eine leblose Person aufgefunden, die bisher noch nicht abschließend identifiziert werden konnte. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner der Doppelhaushälfte blieben durch den Brand unverletzt. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen etwa 50.000 Euro. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen liegen der Kriminalpolizei keine Hinweise auf eine Straftat vor. Um das Opfer zu identifizieren und die genaue Todesursache festzustellen, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an. Die weiteren Ermittlungen laufen.

