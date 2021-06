Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Schwer verletzte Fahrradfahrerin

Iffezheim (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagabend in der Dreherstraße gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Kurz nach 18 Uhr verlor die Seniorin beim Anfahren die Kontrolle über ihr Zweirad, kam alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

