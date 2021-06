Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Belästigt und mit Flasche geworfen

Kehl, Goldscheuer (ots)

Mehrere Zeugen konnten am Montag beobachten, wie ein Jugendlicher ein 12-jähriges Mädchen zuerst verbal angegangen und im Anschluss mit einer Flasche beworfen haben soll. Die Begegnung der beiden fand gegen 18 Uhr in der Kittersburger Straße statt, als der 15-Jährige zuerst "Masturbierbewegungen" über seiner Kleidung an das Mädchen gerichtet haben soll. Die Flucht der 12-Jährigen aus der Situation veranlasste den Teenager dann offenbar zum Wurf einer Flasche, die ihr anvisiertes Ziel allerdings verfehlte. Die Beamten des Polizeireviers Kehl ermitteln nun wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell