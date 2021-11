Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Geschäftseinbruch

Hagen (ots)

Bereits am 27. September kurz vor 2 Uhr in der Nacht drang ein unbekannter Mann in einen Imbiss in Hagen in der Kölner Straße ein. Er manipulierte zunächst die Steuerung eines elektrischen Rollladens und hebelte dann eine Stahltür auf. Anschließend durchsuchte der Tatverdächtige die Räume nach Wertgegenständen. Hierbei wurde er von Überwachungskameras gefilmt. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Zu einem Foto gelangen Sie hier: https://url.nrw/geschaeftseinbruch20211111

(arn)

