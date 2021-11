Polizei Hagen

POL-HA: Hinweise auf Brandstiftung nach Brand unter Brücke

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Eckeseyer Straße/Fehrbelliner Straße brannte am Mittwochabend (10.11.2021) gegen 19.40 Uhr unter einer Fußgängerbrücke Unrat. Die Feuerwehr Hagen löschte den in Brand geratenen Sperr-und Hausmüll sowie einen Teil der Böschung, auf den das Feuer übergegriffen hatte. Nach den Löscharbeiten ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Die Fußgängerbrücke wurde vorsorglich aufgrund von festgestellten Beschädigungen vollständig gesperrt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell