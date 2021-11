Polizei Hagen

POL-HA: Aufbruch von acht Kellerräumen

Hagen-Mitte (ots)

In der Bergstraße brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in insgesamt acht Kellerräume ein. Sie drangen zwischen Montag (08.11.2021) und Dienstagnachmittag (09.11.2021) gewaltsam in diese ein, indem sie die Türen aufhebelten. Dabei wurden die Schließbleche verbogen sowie Vorhängeschlösser teilweise zerbrochen. Ein 54-Jähriger bemerkte die Einbrüche und verständigte die Polizei. Bislang gibt es noch keine Angaben zu entwendeten Gegenständen. Täterhinweise liegen ebenfalls nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell