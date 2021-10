Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Passantin mit Hund vertreibt Räuber: Zeugen in der Fiedlerstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zu einem Straßenraub mit Messer auf eine 54-jährige Frau kam es am Montagabend in der Kasseler Fiedlerstraße. Ein bislang unbekannter Täter hatte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld und der Handtasche gefordert. Als eine vorbeikommende unbekannte Passantin mit Hund auf die Situation aufmerksam wurde und den Täter ansprach, ergriff er ohne Beute die Flucht. Auch die verängstigte 54-Jährige lief weg und flüchtete sich in Sicherheit. Da die Frau auch später noch deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stand, erstattete sie erst am gestrigen Donnerstag eine Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach der couragierten Zeugin, die weitere Angaben zu dem Täter machen könnte, sowie weiteren Zeugen der Tat.

Wie die 54-Jährige aus Kassel bei der Anzeigenerstattung berichtete, hatte sich der Raub in der Fiedlerstraße, in Höhe der Hausnummer 148, gegen 21 Uhr ereignet. Sie hatte die Fußgängerbrücke der Ahne überquert und lief gerade über den Zebrastreifen, als sie der Täter von hinten ansprach und mit dem Messer bedrohte. Vermutlich durch das laute Rufen des Opfers wurde die Passantin auf die Situation aufmerksam und kam näher. Als sie den Mann ansprach, flüchtete er über die Brücke in Richtung Grünanlage. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

- 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schwarze Haare, schwarze FFP2 Maske, trug eine schwarze Jacke und eine Jogginghose.

Bei der couragierten Zeugin soll es sich um eine ältere Frau mit Hund gehandelt haben. Sie sowie weitere, bislang nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

