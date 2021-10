Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Müllcontainerbrände greifen auf Hausfassade über: Polizei sucht Zeugen nach schwerer Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Das Feuer von drei vorsätzlich in Brand gesetzten Müllcontainern griff in der Nacht zum heutigen Freitag in der Kasseler Schillerstraße auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses über. Auch ein geparkter VW Polo und eine Mauer wurden durch die Brände beschädigt. Ein 42-jähriger Bewohner des Hauses, der sein Fenster gekippt hatte, erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt, verzichtete aber auf eine Behandlung in einem Krankenhaus. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 25.000 Euro. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei ermitteln nun wegen schwerer Brandstiftung und suchen Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Die brennenden Müllcontainer in der Schillerstraße 34-36, an der Straßenecke Schillerstraße/ Rothenditmolder Straße und in der Erzbergerstraße, ggü. der Hausnummer 45, waren Feuerwehr und Polizei gegen 3:20 Uhr in der Nacht gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer in der Schillerstraße bereits auf die Fassade des Mehrfamilienhauses übergegriffen. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Die Wohnungen des Hauses sind weiterhin bewohnbar, es entstand aber Schaden an der Gebäudefassade und den Fenstern sowie Rollläden im Erdgeschoss. Nach den bisherigen Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) deutet alles darauf hin, dass die Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern brachte keinen Erfolg.

Die ermittelnden Beamten des K 11 bitten Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

