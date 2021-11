Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Unbekannte drangen am Dienstag (09.11.2021) in eine Wohnung am Märkischen Ring ein. Der Einbruch ereignete sich zwischen 13.15 Uhr und 23 Uhr. Als die Bewohner zurück nach Hause kamen, war eine Blume von der Fensterbank heruntergefallen. Zudem befand sich ein zuvor verschlossenes Fenster nur noch in angelehntem Zustand. Im Schlafzimmer waren einige Schränke geöffnet und durchsucht worden. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei Hagen bittet unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

