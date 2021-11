Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb mit Cannabis-Tütchen und fremder Geldbörse

Hagen-Mitte (ots)

In einem Discounter am Friedrich-Ebert-Platz wollte ein 35-Jähriger am Dienstag (09.11.2021) um 16.50 Uhr etwa 30 Warenteile im Wert von ungefähr 80 Euro entwenden. Nach dem Kassenbereich sprach ihn ein Ladendetektiv an. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur Lebensmittel entwendet hatte. Der Wuppertaler hatte neben einem Tütchen mit Cannabis auch eine fremde Geldbörse bei sich. Er gab an diese gefunden zu haben. Gegen den Wuppertaler wurde durch den Discounter ein Hausverbot ausgesprochen. Er erhielt eine Strafanzeige. Die Ermittlungen bezüglich des Portemonnaies dauern an. (arn)

