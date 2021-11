Polizei Hagen

POL-HA: Minderjährige begehen räuberischen Ladendiebstahl

Hagen-Haspe (ots)

Zwei Jugendliche begingen am Dienstag (09.11.2021) einen räuberischen Ladendiebstahl. In einem Supermarkt in der Vollbrinkstraße entwendeten die 13- und 14-jährigen Heranwachsenden gegen 14.30 Uhr jeweils eine Handyhülle im Gesamtwert von rund 50 Euro. Nach dem Verlassen des Kassenbereichs wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen. Der 14-Jährige schubste den Ladendetektiv und versuchte wegzulaufen. Der Fluchtversuch gelang jedoch nicht. Die Minderjährigen wurden durch Erziehungsberechtigte auf der Polizeiwache abgeholt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (arn)

