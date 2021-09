Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Täter kamen im Schlaf: Sechs vollendete und versuchte Wohnungseinbrüche in einer Straße - Polizei sucht Zeugen

Kamen (ots)

Zu drei vollendeten und drei versuchten Wohnungseinbrüchen ist es in der Nacht von Samstag (18.09.2021) auf Sonntag (19.09.2021) in der Straße Klothmanns Kamp in Kamen gekommen. In den meisten Fällen hebelten die bislang unbekannten Täter die Hauseingangstüren der Einfamilienhäuser auf, durchwühlten die Räume und entwendeten diverse Wertgegenstände, während die Geschädigten zu Hause waren und schliefen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 zu wenden.

