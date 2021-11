Polizei Hagen

POL-HA: 4-Jähriger geht alleine einkaufen

Hagen-Mitte (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in der Elberfelder Straße ging ein 4-Jähriger am Mittwoch (10.11.2021) alleine einkaufen. Der Junge war einem Mitarbeiter gegen 17.30 Uhr aufgefallen, als er weinend und orientierungslos durch die Gänge lief. Der Mitarbeiter sprach das Kind an und fand heraus, dass der 4-Jährige ohne erwachsene Begleitung unterwegs war. Er verständigte die Polizei und passte bis zum Eintreffen der Beamten auf den Jungen auf. Im weiteren Verlauf konnte die Mutter des Kindes durch einen Nachbarn verständigt werden, der zufällig den Einkaufsladen betrat. Die Hagenerin holte ihren Sohn, der Cola kaufen gehen wollte, ab. (arn)

