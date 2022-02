Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: alkoholisierter Radfahrer auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen alarmierten Verkehrsteilnehmer die Polizei, da auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und -Nord eine möglicherweise betrunkene Person mit einem Fahrrad in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs sein solle. Der Verkehr auf der dortigen Strecke wurde über das Verkehrsleitsystem herunter gebremst. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen konnte schließlich gegen 04.40 Uhr einen 25 Jahre alten Radfahrer beobachten, der ihnen auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd entgegen fuhr. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und ihm wurden Handschließen angelegt. Anschließend wurde er von den Beamten hinter die Leitplanke gebracht. Der 26-Jährige war nicht mehr standfest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Bußgeldverfahren rechnen müssen.

