POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2022

09.03.2022

Heilbronn: Mit Drogen im Auto geflüchtet - 32-Jähriger in Haft

Seit Montag, den 7. März 2022, befindet sich ein 32-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft.

Der 32-Jährige fiel Polizeibeamten in der Nacht auf Sonntag, den 6. März 2022, gegen 3 Uhr in der Viehweide in Heilbronn-Böckingen auf, als er während einer Fahrt mit seinem Pkw versucht haben soll, sich einer Kontrolle durch die Beamten zu entziehen, indem er mit seinem Auto in Richtung der sogenannten "Gartenlaube" abbog, stark beschleunigte und eine Mittelverkehrsinsel am Kreisverkehr in der Neuen Straße überfuhr. Hierdurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und blieb nach mehreren Kollisionen mit Verkehrsschildern stehen, sodass der Tatverdächtige durch eine Streife vorläufig festgenommen werden konnte. In dessen Audi konnten die Polizeibeamten etwa 240 Gramm Amphetaminpaste sowie zwei gefälschte Führerscheine auffinden. Sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest verliefen bei dem 32-Jährigen positiv, woraufhin dieser die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Der Alkoholgehalt des Tatverdächtigen betrug über 1,5 Promille; auch stand dieser unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin. Zudem stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige über keine Fahrerlaubnis verfügte.

Der 32-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag, den 7. März 2022, einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

