Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Ein 30-Jähriger wurde am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn verletzt. Der Fußgänger überquerte die Austraße gegen 13 Uhr am dortigen Fußgängerüberweg. Dies übersah der Fahrer eines Skoda wohl, weshalb er mit seiner rechten Fahrzeugseite seines Pkw den 31-Jährigen streifte. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Am Pkw entstand kein Schaden.

Heilbronn: Vandalismus am Kiosk an der Neckarhalde

Unbekannte hielten sich in der Nacht auf Mittwoch auf der Terrasse eines Kiosks in Heilbronn auf und randalierten dort. Die Täter stießen zwischen 19 Uhr am Dienstag und 10.30 Uhr am Mittwoch in der Neckarhalde Blumenkübel um, verwüsteten Blumenkästen und zertrümmerten Getränkeflaschen. Außerdem versuchten sie den Schankraum und eine Toilette aufzubrechen und beschädigten hierbei die Türen. Das Eindringen gelang nicht. Die entstandene Schadenshöhe ist noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Nordheim: Diesel aus Radlader und Bagger gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch Diesel aus einem in Nordheim abgestellten Radlader und einem Bagger. Die Täter öffneten die Tanks der beiden Baustellenfahrzeuge, die zwischen Dienstag, gegen 16 Uhr, und Mittwoch, gegen 6.45 Uhr, im "Gewann im Seeloch" abgestellt waren. Aus den Arbeitsmaschinen wurden mehr als 200 Liter Diesel geklaut und einer der Tanks beschädigt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090.

Erlenbach: Unfall - Alkohol - Flucht

Eine 38-Jährige gelangt zur Anzeige, da sie am Mittwochabend unter alkoholischer Beeinflussung mit ihrem Pkw einen Unfall in Erlenbach verursachte. Die Frau verunfallte mit ihrem VW Golf gegen 23 Uhr, wobei ein Schaden von rund 6.000 Euro entstand. Sie fuhr anschließend davon. Nachdem sie gegen 23.15 Uhr von der Polizei angetroffen wurde, ergab ein Alkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Bad Friedrichshall-Untergriesheim: Zwei Verletzte und sehr hoher Schaden nach Unfall

Zwei Verletzte und rund 50.000 sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag bei Bad Friedrichshall. Die Fahrerin eines BMW fuhr gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 526 von Untergriesheim in Richtung Allfeld. Währenddessen fuhr ein Lkw in die entgegengesetzte Richtung. Die Frau verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Lkw. Die beiden Insassen des BMW wurden hierdurch schwer verletzt und mussten Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Heilbronn: Ampelanlage beschädigt und geflüchtet

Eine unbekannte Person fuhr am Donnerstag mit ihrem Fahrzeug gegen das Steuergerät einer Ampelanlage in Heilbronn und flüchtete. Der Fahrer oder die Fahrerin war auf der Klingenberger Straße in Richtung Klingenberg unterwegs und kam auf Höhe der Ludwigsburger Straße von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr der Pkw den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum und dem Steuergerät der dortigen Ampeln. Hierdurch wurde das Gerät komplett herausgerissen, woraufhin es zu einem Ausfall der Ampelanlage kam. Anschließend fuhr der oder die Unbekannte in Richtung Brackenheimer Straße davon, ohne den Unfall zu melden. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich höchstwahrscheinlich um einen Volvo. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

