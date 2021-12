Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Raub auf Mitarbeiterinnen eines Discounters - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 17.12.2021, gegen 21.30 Uhr hatte ein bislang unbekannter Mann zwei Mitarbeiterinnen beim Verlassen eines Lebensmittel-Discounters in der Hauptstrasse in Emmendingen-Kollarsreute aufgelauert und versucht mit ihnen wieder zurück in die Verkaufsräumlichkeiten zu gelangen.

Als dies jedoch misslang, entriss der Unbekannte einer Mitarbeiterin die Schlüssel und flüchtete mit ihnen in unbekannte Richtung.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 27-32 Jahre alt - ca. 170 cm groß - dunkle längliche Augen - normale bis kräftige Statur, jedoch nicht dick - dunkler Hauttyp - deutschsprachig ohne erkennbaren Akzent - trug schwarze Wollmütze, dunklen Kapuzenpulli, graue Jogginghose, schwarze Turnschuhe, weiße Maske - führte Plastiktüte mit

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

