Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzung bei Privatparty

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler]

Am Sonntag, den 19.12.21, gg. 00:15 Uhr, mussten die Polizeibeamten des Polizeireviers Titisee-Neustadt eine Privatparty in einer Holzhütte beim Sportplatz in Friedenweiler beenden, da die Gäste gegen die geltenden Corona-Bestimmungen verstoßen hatten. Aufmerksam wurden die Beamten auf die Party, weil es unter den Gästen zu körperlichen Auseinandersetzungen kam, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 07651 93360 angegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell