Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Kontrolle über Pkw verloren - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Sonntag, 19.12.2021, gegen 13.45 Uhr, die Straße "Gipshalden" in Richtung Schlossgasse. Aus hier nicht bekannten Gründen verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren BMW und kollidierte mit einer entgegenkommenden 45-jährigen Pkw-Fahrerin. Durch die Kollision wurde der Pkw der 45-Jährigen gegen eine Gartenmauer und einen Gartenzaun geschoben. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

