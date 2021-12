Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Versuchter Diebstahl von Motorroller

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen]

Am 19.12.21, in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person einen in der Bahnhofstraße abgestellten Motorroller zu entwenden.

Der Täter wurde vermutlich bei der Tatausübung gestört, so dass es lediglich beim Versuch blieb. Momentan sind keine Täterhinweise bekannt. Am Zweirad entstand Sachschaden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell