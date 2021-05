Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Tour mit Folgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 31.05.2021 gegen 00:05 Uhr wurde ein 28-jähriger Neustadter, welcher mit einem E-Scooter die Martin-Luther-Straße in Neustadt/W. befuhr, durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht und erbrachte einen Wert von knapp 0,7 Promille. Da sich zudem Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Neustadter ergaben, wurde diesem im Anschluss eine Blutprobe in der Dienststelle entnommen.

Die Weiterfahrt für den 28-Jährigen war somit beendet.

Dieser muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell