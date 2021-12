Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sturz mit Kleinkraftrad - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein 16-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer befuhr am Samstag, 18.12.2021, gegen 16.30 Uhr, die Kreisstraße 6354 aus Tumringen kommend und wollte an der Kreuzung auf der Lucke nach rechts in Richtung Rümmingen abbiegen. Aus hier nicht bekannten Gründen stürzte der 16-Jährige beim Abbiegevorgang mit seinem Krad. Er und seine 14-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Kleinkraftrad beträgt etwa 500 Euro.

