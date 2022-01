Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen) Sachschaden nach Brand einer Anlage in einer Firma (18.01.2022)

Tuttlingen (ots)

Ein Brand hat in einer Firma auf der Lindenstraße am Dienstag gegen 12 Uhr zu einem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro geführt. In einem Betrieb für Medizintechnik kam es in einer Abluftanlage zu einem Feuer, das durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Helfer brachten die beschädigte Anlage nach draußen, zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell