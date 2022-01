Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Mindestens 20 Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr in der Mauserstraße mindestens 20 Fahrzeuge zerkratzt. Die betroffenen Autos waren alle in Richtung Oberstadt am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurden mit einem spitzen Gegenstand an ihrer Beifahrerseite beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird aktuell auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Sachbeschädigungen geben können. Ebenso bittet sie mögliche weitere Geschädigte, sich unter 07423 8101-0 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

