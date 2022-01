Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter beschädigt Auto

Polizei sucht Zeugen (17.01.2022)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Montag im Zeitraum von 10 Uhr bis 16 Uhr auf der Straße "Im Göhren" gekommen. Ein Unbekannter streifte einen auf dem Parkplatz eines Gymnasiums abgestellten Ford Ranger über die komplette Autolänge, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher, bei dem es sich um einen Lastwagen handeln könnte, von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell