Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 13-jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (18.01.2022)

Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung des Buhlenweges auf die Schwaketenstraße zwischen einer 13-jährigen Radfahrerin und einer Autofahrerin ereignet hat, ist das Mädchen mit dem Rad leicht verletzt worden. Die 33-Jährige Autofahrerin wollte gegen 07.15 Uhr mit einem 3er BMW vom Buhlenweg auf die Schwaketenstraße abbiegen. Hierbei übersah die BMW-Fahrerin das von links nahende Mädchen, welches mit ihrem Rad auf der bevorrechtigten Schwaketenstraße in Richtung Geschwister-Scholl-Schule unterwegs war. Bei einer folgenden Kollision stürzte die 13-Jährige und zog sich dabei Hautschürfungen und Prellungen zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte die 13-Jährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung in die Konstanzer Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell