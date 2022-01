Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gestreift und geflüchtet

Polizei sucht Zeugen (17.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Montag gegen 8.30 Uhr auf der Saarlandstraße. Ein unbekannter Autofahrer bog von der Saarlandstraße kommend nach links auf die Vöhrenbacher Straße ein. Dabei fuhr er links an einer 64-jährigen Fiat 500 Fahrerin vorbei, die mit ihrem Auto auf der mittleren Spur der Straße vor einer Ampel wartete. Beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den Fiat und fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden an dessen linker Seite in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Beim unfallflüchtigen Auto handelte es sich um einen roten Kleinwagen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

