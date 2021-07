Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Raub auf Eisdiele

Aachen (ots)

Drei Jugendliche haben am vergangenen Freitagabend versucht eine Eisdiele auf der Jülicher Straße zu überfallen. Während zwei der Männer draußen Schmiere standen, hatte der dritte um kurz vor 20 Uhr das Ladenlokal betreten und die Inhaberin mit einer Waffe bedroht, um an die Tageseinnahmen zu gelangen. Das Trio ergriff gemeinsam und ohne Beute in Richtung Kapuzinergasse die Flucht, nachdem die Frau geschockt angefangen hatte nach Hilfe zu rufen. Zwei Tatverdächtige, 15 und 17 Jahre alt, konnten kurz nach der Tat im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Auch die Tatwaffe, eine Softair-Pistole, wurde unweit des Tatortes gefunden und sichergestellt. Wenig später erschien der dritte Tatverdächtige, 16 Jahre alt, in Begleitung seiner Mutter auf der Wache, um den 15-jährigen Tatverdächtigen als vermisst zu melden. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamte die Bedienungsanleitung der Softair-Pistole. Das Opfer musste mit einem Schock in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Männer erwartet nun ein Strafvrfahren wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung. (am)

