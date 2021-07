Polizei Aachen

POL-AC: Streit eskaliert - Mann muss reanimiert werden

Eschweiler (ots)

Auf der Quellstraße wurde am Samstag (17.07.2021) gegen 08:15 Uhr ein Mann bei einer Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt. Eine 25jährige Fahrzeugführerin und ihr 24jähriger Beifahrer fühlten sich durch den nachfolgenden Pkw eines 54jährigen Fahrers bedrängt. Sie hielten daher in Höhe einer Bäckerei an. Auch der besagte 54jährige und sein 72jähriger Vater, der ihn als Beifahrer begleitete, stoppten ihren Wagen, um in der Konditorei einzukaufen. Diese Gelegenheit nutzte der 24jährige und eilte zu seinen Kontrahenten - dabei eskalierte die Situation. Weder von seiner weiblichen Begleitung noch durch den Senior konnte der Mann beruhigt werden. Er drohte und beleidigte die Anwesenden und schlug letztlich den älteren Herrn nieder. Dann flüchtete das Pärchen mit ihrem Fahrzeug. Kurz darauf passierte zufällig ein Fahrzeug der Aachener Polizei die Örtlichkeit und wurde auf den Verletzten aufmerksam. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe und mussten Reanimationsmaßnahmen einleiten, als sich der Zustand des älteren Herrn immer weiter verschlechterte. Er wurde mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht, es besteht Lebensgefahr. Auch für seinen Sohn musste ebenfalls der Rettungsdienst informiert werden. Er erlitt einen Schock. Das flüchtige Paar konnte ermittelt werden. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet. Alle Beteiligten stammen aus Eschweiler, kannten sich aber vor dem Streit nicht. (And.)

