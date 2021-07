Polizei Aachen

POL-AC: Festnahmen nach Verfolgungsfahrt

Aachen / Aldenhoven (ots)

Am Samstag (17.07.2021) kam es in Aachen zu einer spektakulären Verfolgungsjagd, die erst in Siersdorf bei Aldenhoven ihr Ende fand. Gegen 08:00 Uhr beobachten Polizeibeamte in der Nähe des Blücherplatzes einen Pkw, dessen Fahrer durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Als die Beamten ihn zum Anhalten aufforderten, gab er jedoch Gas und flüchtete vor der Polizei. Die Fahrt ging über die Autobahn zunächst bis Eschweiler. Dort verließ er die A 4 und fuhr durch die Stadt nach Weisweiler, über Neu-Lohn und schließlich nach Aldenhoven. In Siersdorf endete dann in einer Sackgasse die Flucht. Während einer der drei Insassen noch vor Ort festgenommen werden konnte, dauerte die Suche nach den beiden anderen Männern aus dem Wagen noch über eine Stunde. Doch auch bei ihnen klickten schließlich die Handschellen. Die drei 19, 22 und 34 Jahre alten, aus Mönchengladbach bzw. Aldenhoven stammenden Männer, müssen sich nunmehr einem umfangreichen Strafverfahren stellen. In ihrem Fahrzeug wurden u.a. Drogen und eine größere Bargeldsumme aufgefunden. Der Fahrzeugführer besitzt keinen Führerschein. Durch seine rücksichtslose Fahrweise wurden zwei Streifenwagen beschädigt und ein Polizist gefährdet, als er vor dem herannahenden Fluchtwagen zur Seite springen musste. Glücklicherweise nur leichte Verletzungen trugen ein Beamter und einer der Festgenommen davon, als er sich den Maßnahmen widersetzte. Aufgrund der Taten erließ ein Richter Haftbefehl gegen einen der Männer. In die Verfolgung waren neben Beamten aus Aachen und Düren auch deren Kollegen der Bundespolizei und ein Polizeihubschrauber eingebunden. (And.)

