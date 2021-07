Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Raub auf Kiosk - zwei Tatverdächtige festgenommen

Alsdorf (ots)

Freitagabend (16.07.2021) gegen 22.35 Uhr versuchte ein maskierter Täter mit vorgehaltener Waffe einen Kiosk in der Brucknerstraße zu überfallen. Der Kassierer setzte sich jedoch zur Wehr und konnte den Täter, ohne dass dieser Beute gemacht hatte, in die Flucht schlagen. Nach jetzigem Kenntnisstand schoss der Täter außerhalb des Kiosks mehrmals in die Luft und stieg danach in ein in der Nähe geparktes und mit einem Fahrer besetztes Fluchtfahrzeug ein. Eine sofortige Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Am nächsten Morgen konnte der betreffende Pkw von einer Polizeistreife angetroffen und nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt werden (siehe hierzu unsere Pressemeldung vom 18.07.21, 17.05 Uhr). Kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben bislang, dass mindestens zwei der Pkw-Insassen dringend tatverdächtig sind, den versuchten Raub auf den Alsdorfer Kiosk begangen zu haben. Der 22-jährige Fahrer aus Mönchengladbach und sein 19-jähriger Begleiter aus Aldenhoven wurden festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell