POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer räuberischer Erpressung an Tankstelle - Polizei sucht mit Foto nach dem Tatverdächtigen

Aachen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am 06.06.2021 gegen 21:40 Uhr eine Tankstelle an der Trierer Straße (Stadtteil Forst). Dabei erbeutete der Täter unter Vorhalt einer messingfarbenen Schusswaffe die Tageseinnahmen. Anschließend floh er unerkannt. Da die kriminalpolizeilichen Ermittlungen bislang nicht zur Ergreifung des Mannes führten, hat das Amtsgericht Aachen nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Das Fahndungsfoto kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/aachen-schwere-raeuberische-erpressung Darüber hinaus kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 1,80 m groß, kräftige Statur, dunkelblonde Haare. Er trug zur Tatzeit einen grauen Sweatpullover (Hoodie), eine graue Trainingshose mit schwarzer Aufschrift am rechten Hosenbein. An seiner rechten Hand (zwischen Daumen und Zeigefinger) befindet sich ein Tattoo. Er führte eine auffällige schwarze Umhängetasche (der Firma MAN) mit weißem Löwen als Logo mit sich. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten im Rahmen dieser Fahndung die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zur Identität der abgebildeten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577- 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu melden. (lh)

