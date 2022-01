Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Diebstahl im Einkaufsmarkt (18.01.2022)

Trossingen (ots)

Unbekannte haben am Dienstag gegen 10 Uhr einer Frau in einem Supermarkt ihren Geldbeutel gestohlen. Die Täter klauten in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel einer 40-Jährigen, den sie im Einkaufswagen liegen hatte und in dem sich etwas Bargeld und Bankkarten befanden. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet oder andere Wahrnehmungen in dieser Sache gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Trossingen, Telefon 07425 3386-0, zu melden.

