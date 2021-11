Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211122-5: Zeugensuche nach Straßenraub auf Pizzaboten

Bergheim (ots)

Ein unbekannter Täter hatte den 19-Jährigen mit Steinen beworfen.

Am späten Freitagabend (22. November) haben Unbekannte gegen 23.30 Uhr einen Pizzaboten (19) am 'Nordring' in Bergheim-Thorr ausgeraubt. Laut derzeitigem Sachstand soll ein Täter dem 19-Jährigen zugewinkt haben, als dieser mit seinem Auto auf der Straße 'Nordring' fuhr, um Speisen auszuliefern. Der 19-Jährige habe angehalten und sei aus seinem Auto gestiegen.

Dann habe der Täter mit Kieselsteinen nach dem Pizzaboten geworfen und Wertgegenstände gefordert. Der Geschädigte habe sich mit Schlägen gewehrt. Im Anschluss seien drei weitere, schwarz gekleidete Personen dazu gekommen. Der 19-Jährige habe die geforderten Gegenstände ausgehändigt. Daraufhin seien die Täter über eine Brücke in Richtung Sportparkstraße geflohen.

Der Geschädigte beschrieb die 18 bis 25-jährigen Täter als circa 185 Zentimeter groß. Zwei Personen trugen laut Aussage des 19-Jährigen außerdem schwarze Sturmhauben. Ein weiterer Täter soll sein Gesicht mit einer schwarzen Plastikmaske verdeckt haben. Der Mann, der die Steine geworfen habe, habe zum Tatzeitpunkt eine OP-Maske getragen. Er sei von dünner Statur und habe ein schmales Gesicht. Der unbekannte Täter soll schwarze Kleidung sowie weiße Schuhe getragen haben und eine Cola-Flasche bei sich gehabt haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen alle Hinweise zur Tat oder zur Identität der Räubers unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

