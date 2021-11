Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211122-2: Seniorin durch ausparkendes Auto schwer verletzt

Elsdorf (ots)

Rettungskräfte brachten eine 80-jährige Elsdorferin zur Behandlung in ein Krankenhaus

Am Freitagmittag (19. November) ist es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Straße "Hinter den Gärten" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Während eine Autofahrerin (46) um 13.30 Uhr mit ihrem KIA aus einer Parklücke ausgeparkt haben soll, soll die Rentnerin zu Fuß über den Parkplatz zu ihrem Auto gegangen sein. Nach Angaben der Seniorin habe sie sich hinter dem ausparkenden Sportage befunden. Sie sei durch den Zusammenstoß mit dem KIA gestürzt. Dabei zog sich die Fußgängerin Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

