POL-REK: 211122-3: Raubversuch in Lebensmittelgeschäft

Wesseling (ots)

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Am Freitag (19. November) hat ein Unbekannter gegen 18 Uhr einen Mann (37) in einem Geschäft an der Straße 'Westring' in Wesseling bedroht. Laut Aussage des 37-Jährigen habe der Unbekannte ihn mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Nach einem kurzen Wortwechsel sei der dunkel gekleidete Mann aus dem Geschäft geflohen und in Richtung Straßenbahnlinie 18 gegangen. Dort sei er in die Bahn in Fahrtrichtung Köln eingestiegen.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand habe der Tatverdächtige kurze braune Haare und sei zwischen 170 bis 180 Zentimetern groß. Zum Tatzeitpunkt soll er weiße Schuhe und einen schwarzen Mund-Nasenschutz getragen haben. Er soll akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen alle Hinweise zu diesem Sachverhalt oder zur Identität des Täters unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

