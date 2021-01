Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kleingartenvereinshaus im Stadtteil Wüste von Einbrechern heimgesucht

OsnabrückOsnabrück (ots)

Unbekannte brachen am Sonntagabend in ein Kleingartenvereinsheim an der Limberger Straße ein. Der oder die Täter schlugen gegen 23.35 Uhr ein rückwärtig gelegenes Fenster ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus dem Büro stahlen sie ein Aufbewahrungsbehältnis und ein Notebook und flüchteten anschließend in Richtung Limberger Straße/Sandstraße. Nach ersten Ermittlungen dürften der/die Einbrecher mit einem schwarzen Mountainbike zum Vereinsheim gefahren sein, welches sie dort zurückließen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-3203 zu melden.

